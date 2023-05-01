В издании CNN обратили внимание на то, что долгожданное контрнаступление Украины "кажется неизбежным". И что к нему готовится как наше государство, так и страна-агрессор.

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Контрнаступление вот-вот начнется

Аналитики отметили, что Украина продолжает активно отрабатывать по врагу. Регулярно взрываются жизненно важные объекты на оккупированных территориях нашего государства.

Также процитировали министра обороны Алексея Резникова, который заявлял, что подготовка "заканчивается". В то же время Владимир Зеленский, говорят в издании, заверил, что контрнаступление "пройдет". Правда, точная дата его начала остается тайной.

Может, оно уже началось, может, до него еще несколько недель. Мы не знаем – и этот факт является весомым показателем успеха Украины на этом пути,

– отмечают в издании.

Россия готовилась к обороне

Журналисты обратили внимание, что Москва "находится на завершающей стадии своей войны". После того, как ВСУ освободили Харьков и Херсон, у оккупантов было минимум семь месяцев. За это время они имели возможность подготовить к обороне следующую цель для деоккупации – Запорожья.

В издании заметили, что так и произошло. Об этом свидетельствуют траншеи, вырытые в Запорожье, которые видны из космоса. Обозреватели подчеркнули, что это явно не самая лучшая история для врага. Ведь в эпоху интернета все эти окопы можно увидеть даже в Google, а значит – нанести по ним удар ракетами.

Но именно последние 72 часа, возможно, больше всего разоблачили недостаточную готовность России,

– подчеркивают журналисты.

Что об этом свидетельствует

Прежде всего, речь идет об увольнении заместителя министра обороны, отвечавшего за логистику. Заметим, что в российском минобороны официально не заявили, что убрали с должности Михаила Мизинцева. В то же время есть приказ о том, что этот пост теперь занимает Алексей Кузьменков.

В то же время есть приказ о том, что этот пост теперь занимает Алексей Кузьменков. Журналисты добавили, что "мариупольский мясник" – так называют Мизинцева – совершил немало ошибок, что и стало причиной его увольнения. В то же время возникает вопрос: Почему это происходит сейчас?

Такие движения внутри России – демонстрация происходящего беспорядка. И это Москва увольняет ключевых лиц накануне украинского контрнаступления.

И это Москва увольняет ключевых лиц накануне украинского контрнаступления. Не обошлось также без жалоб Пригожина. Главарь ЧВК "Вагнера" в интервью рассказал о том, с чем сталкиваются его наемники. Журналисты сразу же отметили, что верить "повара Путина" не стоит. Но есть кое-что, на что стоит обратить внимание.

По словам главаря "Вагнера", у его бойцов настолько мало боеприпасов, что им, возможно, придется отступить из Бахмута – стратегически неважного города, на захват которого они потеряли тысячи жизней.

– говорят в издании.

Обозреватели подчеркнули, что проблема дефицита боеприпасов в России возникла не вчера. В то же время предположение о неминуемом провале может быть попыткой Пригожина переложить вину на других.

Напоследок журналисты заметили, что внутри Москвы только растет степень внутренней нерешительности, соперничества и разобщенности.