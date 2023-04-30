РосСМИ писали об увольнении с должности заместителя Шойгу генерал-полковника Михаила Мизинцева еще 27 апреля. Однако только сейчас это подтвердило российское минобороны, пишет 24 Канал.

Заметьте Увольнение Мизинцева: в ISW объяснили новую волну ротаций в военном руководстве России

Кто заменит Мизинцева

На должность заместителя министра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение вооруженных сил России, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков,

– заявили в российском минобороны.

Там также объяснили, что Кузьменков с 2019 года занимал должность заместителя директора федеральной службы войск национальной гвардии России – главнокомандующего войсками национальной гвардии России.

Следует отметить, что это уже вторая замена заместителя Шойгу по материально-технической части с начала полномасштабного вторжения в Украину. В сентябре 2022 года с этого поста уволили Дмитрия Булгакова, хотя он работал на нем еще с 2010 года.

Обратите внимание! До назначения на должность Мизинцев командовал штурмом и уничтожением Мариуполя. Именно за это его называют "мясником Мариуполя", и он попал под санкции Запада. В Украине в августе 2022 года ему сообщили о подозрении в покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, а также в умышленном убийстве. По данным Офиса генпрокурора, Мизинцев несет ответственность за организацию убийства наших военных возле Иловайска.

В ISW объяснили, зачем Пригожин предложил Мизинцеву должность замкомандира

В американском Институте изучения войны объяснили, зачем владелец вагнеровцев Евгений Пригожин предложил Михаилу Мизинцеву должность заместителя командира ЧВК "Вагнер".

Аналитики написали, что увольнение Мизинцева могло быть связано с нехваткой поставок на российском Северном флоте. Ее обнаружил командующий воздушно-десантными войсками России Михаил Теплинский во время проверок готовности. Последнего связывают с вагнеровцами.

Вполне возможно, что его освобождение было попыткой улучшить военные поставки сил внутри или связанных с командованием Теплинского, таких как силы вагнеровцев,

– заявили в ISW.

Также там напомнили, что Пригожин в интервью заявил, что якобы Мизинцев действовал на передовой и был уволен за несговорчивость.

Аналитики американского Института изучения войны объяснили, что предложение Пригожина могло быть попыткой унизить Михаила Мизинцева. Ведь владелец вагнеровцев и раньше шутя предлагал командные должности лицам, которые ему не нравятся, в частности – Гиркину.