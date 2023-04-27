Мизинцев отвечал за тыловое обеспечение "второй армии мира". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Мизинцева сняли с должности

Российский "военкор" Александр Сладков рассказал, что 27 апреля с должности заместителя министра обороны России уволен генерал-полковник Михаил Мизинцев, отвечавший за тыловое обеспечение армии.

Однако в минобороны России еще не сообщали об этом официально. Причина увольнения также пока неизвестна.

Важно! Мизинцева обвиняют в максимальной жестокости. Он ее проявлял по отношению к мирному населению Мариуполя, когда город находился в российской облоге.

Что известно о "мариупольском мяснике"