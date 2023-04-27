Мізинцев відповідав за тилове забезпечення "другої армії світу". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Мізинцева зняли з посади
Російський "військкор" Алєксандр Сладков розповів, що 27 квітня з посади заступника міністра оборони Росії звільнено генерал-полковника Михайла Мізинцева, який відповідав за тилове забезпечення армії.
Однак наразі у міноборони Росії не повідомляли про це офіційно. Причина звільнення також поки невідома.
Що відомо про "маріупольського м'ясника"
- Європейські, британські та українські журналісти дали прізвисько Мізинцеву "маріупольський м'ясник".
- Мізинцев очолював раніше операцію в Сирії. Що стосується Маріуполя, то він віддавав злочинні накази. Після них російські військові бомбили і пологовий будинок, і драматичний театр, і дитячу лікарню. Також вони знищували один житловий будинок за іншим.
- Стиль спілкування Мізинцева з підлеглими мало чим відрізняється від комунікативних потуг гопника з депресивної російської глибинки. Він не виказує жодної поваги та усіляко обзиває своїх "братів по зброї".
- Мізинцев у Маріуполі скористався досвідом, отриманим у Сирії, де спостерігав за жорстокими бомбардуваннями, які знищили більшу частину Алеппо. Як і в Алеппо, він спочатку відрізав українські сили від їхніх ліній постачання. У підсумку Мізинцев отримав прізвисько "маріупольський різник".
- У березні 2022 року у розвідці підтвердили, що за облогою Маріуполя стоїть генерал-полковник Михайло Мізинцев. Жорстокість Мізинцева не має меж, тож очікувати від нього можна будь-яких рішень.