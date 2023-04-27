Мізинцев відповідав за тилове забезпечення "другої армії світу". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Мізинцева зняли з посади

Російський "військкор" Алєксандр Сладков розповів, що 27 квітня з посади заступника міністра оборони Росії звільнено генерал-полковника Михайла Мізинцева, який відповідав за тилове забезпечення армії.

Однак наразі у міноборони Росії не повідомляли про це офіційно. Причина звільнення також поки невідома.

Важливо! Мізинцева звинувачують у максимальній жорстокості. Він її проявляв стосовно мирного населення Маріуполя, коли місто було в російській облозі.

Що відомо про "маріупольського м'ясника"