У виданні CNN звернули увагу на те, що довгоочікуваний контрнаступ України "здається неминучим". І що до нього готується як наша держава, так і країна-агресорка.

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Контрнаступ от-от розпочнеться

Аналітики зауважили, що Україна продовжує активно відпрацьовувати по ворогові. Регулярно вибухають життєво важливі об'єкти на окупованих територіях нашої держави.

Також процитували міністра оборони Олексія Резнікова, який заявляв, що підготовка "добігає кінця". Водночас Володимир Зеленський, кажуть у виданні, запевнив, що контрнаступ "відбудеться". Правда, точна дата його початку залишається таємницею.

Можливо, він вже почався, можливо, до нього ще кілька тижнів. Ми не знаємо – і цей факт є вагомим показником успіху України на цьому шляху,

– наголошують у виданні.

Росія готувалася до оборони

Журналісти звернули увагу на те, що Москва "перебуває на завершальній стадії своєї війни". Опісля того, як ЗСУ звільнили Харків і Херсон, в окупантів було щонайменше сім місяців. За цей час вони мали підготувати до оборони наступну ціль для деокупації – Запоріжжя.

У виданні зауважили, що так і сталося. Про це свідчать траншеї, вириті на Запоріжжі, які видно з космосу. Оглядачі підкреслили, що це явно не найкраща історія для ворога. Адже в епоху інтернету всі ці окопи можна побачити навіть у Google, а отже – завдати по них удару ракетами.

Але саме останні 72 години, можливо, найбільше викрили недостатню готовність Росії,

– підкреслюють журналісти.

Що про це свідчить

Передовсім мовиться про звільнення заступника міністра оборони, котрий відповідав за логістику. Зауважимо, що у російському міноборони офіційно не заявили, що прибрали з посади Міхаїла Мізінцева. Водночас є наказ про те, що цю посаду тепер обіймає Олексій Кузьменков.

Водночас є наказ про те, що цю посаду тепер обіймає Олексій Кузьменков. Журналісти додали, що "маріупольський м'ясник" – так називають Мізінцева – зробив чимало помилок, що й стало причиною його звільнення. Водночас виникає питання: Чому це відбувається зараз?

Такі рухи всередині Росії – демонстрація того, що відбувається безлад. І це Москва звільняє ключових осіб напередодні українського контрнаступу.

І це Москва звільняє ключових осіб напередодні українського контрнаступу. Не минулося також без бідкання Пригожина. Ватажок ПВК "Вагнера" в інтерв'ю розповів про те, з чим стикаються його найманці. Журналісти відразу ж наголосили, що вірити "кухарю Путіна" не варто. Але є дещо, на що варто звернути увагу.

За словами ватажка "Вагнера", у його бійців настільки мало боєприпасів, що їм, можливо, доведеться відступити з Бахмута – стратегічно неважливого міста, на захоплення якого вони змарнували тисячі життів,

– кажуть у виданні.

Оглядачі підкреслили, що проблема дефіциту боєприпасів у Росії з'явилася не вчора. Водночас саме лиш припущення про неминучий провал може бути спробою Пригожина перекласти провину на інших.

Наостанок журналісти зауважили, що всередині Москви лише росте ступінь внутрішньої нерішучості, суперництва та роз'єднаності.