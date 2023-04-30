Украине же передают системы Patriot, но мы нуждаемся и в них, и в истребителях. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко.

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Нужны гораздо быстрее

Он отметил, что таким образом размывается влияние наших союзников на победные страницы Украины в этой войне.

По F-16 продолжается общеполитическая игра. Но до конца года этот вопрос будет точно решаться. Однако нам они нужны гораздо быстрее,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, могут быть разные варианты. К примеру, уже есть готовность нанимать американских пилотов-ветеранов, которые согласны воевать за Украину.

"Это ускорит поставку нам истребителей, пока украинские пилоты будут проходить обучение на F-16 и перенимать необходимый опыт", - подчеркнул Чаленко.

Политолог объяснил необходимость истребителей F-16 для Украины: смотрите видео

Не можем себе позволить терять время

Платформа F-16 крайне необходима сейчас Украине по нескольким причинам:

эти истребители сейчас активно списываются в мире. Исходя из возраста F-16, их заменяют на F-35;

F-16 создано более 3400 единиц. Их очень много в мире, и очевидно, что этот аппарат мог бы сейчас усилить наши возможности и влияние в небе.

Нельзя сегодня заменять тему необходимости для Украины F-16 передачей ПВО, в частности, Patriot. Нам нужно как одно для защиты от российской авиации, так и другое. Ибо очевидно, что и россияне меняют собственную тактику, применяя тяжелые управляемые бомбы,

– отметил собеседник.

Игорь Чаленко уверен, что Украина не может себе позволить терять время – сегодня нам нужен контроль над украинским небом.

Украина настоятельно нуждается в истребителях F-16