Украине же передают системы Patriot, но мы нуждаемся и в них, и в истребителях. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко.
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Нужны гораздо быстрее
Он отметил, что таким образом размывается влияние наших союзников на победные страницы Украины в этой войне.
По F-16 продолжается общеполитическая игра. Но до конца года этот вопрос будет точно решаться. Однако нам они нужны гораздо быстрее,
– подчеркнул политолог.
По его мнению, могут быть разные варианты. К примеру, уже есть готовность нанимать американских пилотов-ветеранов, которые согласны воевать за Украину.
"Это ускорит поставку нам истребителей, пока украинские пилоты будут проходить обучение на F-16 и перенимать необходимый опыт", - подчеркнул Чаленко.
Политолог объяснил необходимость истребителей F-16 для Украины: смотрите видео
Не можем себе позволить терять время
Платформа F-16 крайне необходима сейчас Украине по нескольким причинам:
- эти истребители сейчас активно списываются в мире. Исходя из возраста F-16, их заменяют на F-35;
- F-16 создано более 3400 единиц. Их очень много в мире, и очевидно, что этот аппарат мог бы сейчас усилить наши возможности и влияние в небе.
Нельзя сегодня заменять тему необходимости для Украины F-16 передачей ПВО, в частности, Patriot. Нам нужно как одно для защиты от российской авиации, так и другое. Ибо очевидно, что и россияне меняют собственную тактику, применяя тяжелые управляемые бомбы,
– отметил собеседник.
Игорь Чаленко уверен, что Украина не может себе позволить терять время – сегодня нам нужен контроль над украинским небом.
Украина настоятельно нуждается в истребителях F-16
- Украинское политическое и военное руководство неоднократно отмечало необходимость именно истребителей F-16.
- Так, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат уверен, что многоцелевой самолет F-16 способен коренным образом изменить расклад сил и в целом ход войны. По его словам, с этим самолетом мы сможем получить преимущество в воздухе и попадать по наземным и надводным целям,
- Также Игнат отметил, что вместе с F-16 Украине нужно соответствующее вооружение под эти истребители. В частности, радар, который будет сопровождать несколько воздушных целей. В таком случае можно будет уничтожить несколько вражеских самолетов одномоментно.