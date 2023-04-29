Да, представители Демократической партии настаивают, чтобы предоставить Украине эти самолеты. Администрация Байдена пока выступает против.

К теме F-16 всегда был №1 в списке, – Игнат объяснил, готова ли инфраструктура Украины к таким самолетам

У Байдена аргументируют решение, мол, самолеты не являются приоритетом для ВСУ. Хотя группа законодателей отмечает, похожая ситуация была с танками M1 Abrams. Сначала Белый Дом категорически отказывал их предоставлять, а затем решение изменили.

Следующим логическим шагом должны стать самолеты F-16 и ракеты большой дальности.

– пишет издание.

F-16 и ракеты могут стать ключевыми для обороны и контрнаступления ВСУ. По информации журналистов, это предложение поддерживают некоторые военные лидеры США.

Почему Украине нужны именно F-16

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат неоднократно отмечал, что Украина всегда нуждалась в западных истребителях. Многоцелевой самолет – это всегда №1. Ибо он способен коренным образом изменить расклад сил и эту войну. Поможет победить.

Игнат объяснил, что вместе с F-16 военные смогут завоевать преимущество в воздухе, а также бить по наземным и надводным целям.