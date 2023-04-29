Да, представители Демократической партии настаивают, чтобы предоставить Украине эти самолеты. Администрация Байдена пока выступает против.
К теме F-16 всегда был №1 в списке, – Игнат объяснил, готова ли инфраструктура Украины к таким самолетам
У Байдена аргументируют решение, мол, самолеты не являются приоритетом для ВСУ. Хотя группа законодателей отмечает, похожая ситуация была с танками M1 Abrams. Сначала Белый Дом категорически отказывал их предоставлять, а затем решение изменили.
Следующим логическим шагом должны стать самолеты F-16 и ракеты большой дальности.
– пишет издание.
F-16 и ракеты могут стать ключевыми для обороны и контрнаступления ВСУ. По информации журналистов, это предложение поддерживают некоторые военные лидеры США.
Почему Украине нужны именно F-16
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат неоднократно отмечал, что Украина всегда нуждалась в западных истребителях. Многоцелевой самолет – это всегда №1. Ибо он способен коренным образом изменить расклад сил и эту войну. Поможет победить.
Игнат объяснил, что вместе с F-16 военные смогут завоевать преимущество в воздухе, а также бить по наземным и надводным целям.