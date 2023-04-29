Так, представники Демократичної партії наполягають, аби надати Україні ці літаки. Натомість адміністрація Байдена поки що виступає проти.
До теми F-16 завжди був №1 у списку, – Ігнат пояснив, чи готова інфраструктура України до таких літаків
У Байдена аргументують рішення, мовляв, літаки не є пріоритетом для ЗСУ. Хоча група законодавців зазначає, схожа ситуація була з танками M1 Abrams. Спочатку Білий Дім категорично відмовляв їх надавати, а потім рішення змінили.
Наступним логічним кроком мають стати літаки F-16 та ракети великої дальності,
– пише видання.
F-16 та ракети можуть стати ключовими для оборони та контрнаступу ЗСУ. За інформацією журналістів, цю пропозицію підтримують і деякі військові лідери США.
Чому Україні потрібні саме F-16
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат неодноразово наголошував, що Україна завжди потребувала західних винищувачів. Багатоцільовий літак – це завжди №1. Бо він здатен докорінно змінити розклад сил і цю війну. Допоможе перемогти.
Ігнат пояснив, разом з F-16 військові зможуть завоювати перевагу в повітрі, а також бити по наземних та надводних цілях.