Натомість Україні передають системи Patriot, але ми потребуємо і їх, і винищувачів. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко.

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Потрібні набагато швидше

Він зауважив, що у такий спосіб розмивається вплив наших союзників на переможні сторінки України в цій війні.

Щодо F-16 триває загально політична гра. Але до кінця року це питання точно буде вирішуватись. Однак нам вони потрібні набагато швидше,

– наголосив політолог.

На його думку, можуть бути різні варіанти. Наприклад, вже є готовність наймати американських пілотів-ветеранів, які згодні воювати за Україну.

"Це пришвидшить постачання нам винищувачів, поки українські пілоти будуть проходити навчання на F-16 та переймати необхідний досвід", – підкреслив Чаленко.

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Не можемо собі дозволити гаяти час

Платформа F-16 вкрай необхідна зараз Україні з декількох причин:

ці винищувачі зараз активно списуються у світі. Виходячи з віку F-16 їх заміняють на F-35;

F-16 створили понад 3400 одиниць. Їх дуже багато у світі, і очевидно, що цей апарат зараз міг би посилити наші можливості та вплив в небі.

Не можна сьогодні заміняти тему необхідності для України F-16 передачею ППО, зокрема Patriot. Нам потрібно як одне для захисту від російської авіації, так і інше. Бо бачимо, що й росіяни змінюють власну тактику, застосовуючи важкі керовані бомби,

– зазначив співрозмовник.

Ігор Чаленко впевнений, що Україна не може собі дозволити гаяти час – сьогодні нам потрібен контроль над українським небом.

Україна нагально потребує винищувачів F-16