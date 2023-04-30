Натомість Україні передають системи Patriot, але ми потребуємо і їх, і винищувачів. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко.
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Потрібні набагато швидше
Він зауважив, що у такий спосіб розмивається вплив наших союзників на переможні сторінки України в цій війні.
Щодо F-16 триває загально політична гра. Але до кінця року це питання точно буде вирішуватись. Однак нам вони потрібні набагато швидше,
– наголосив політолог.
На його думку, можуть бути різні варіанти. Наприклад, вже є готовність наймати американських пілотів-ветеранів, які згодні воювати за Україну.
"Це пришвидшить постачання нам винищувачів, поки українські пілоти будуть проходити навчання на F-16 та переймати необхідний досвід", – підкреслив Чаленко.
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Не можемо собі дозволити гаяти час
Платформа F-16 вкрай необхідна зараз Україні з декількох причин:
- ці винищувачі зараз активно списуються у світі. Виходячи з віку F-16 їх заміняють на F-35;
- F-16 створили понад 3400 одиниць. Їх дуже багато у світі, і очевидно, що цей апарат зараз міг би посилити наші можливості та вплив в небі.
Не можна сьогодні заміняти тему необхідності для України F-16 передачею ППО, зокрема Patriot. Нам потрібно як одне для захисту від російської авіації, так і інше. Бо бачимо, що й росіяни змінюють власну тактику, застосовуючи важкі керовані бомби,
– зазначив співрозмовник.
Ігор Чаленко впевнений, що Україна не може собі дозволити гаяти час – сьогодні нам потрібен контроль над українським небом.
Україна нагально потребує винищувачів F-16
- Українське політичне та військове керівництво неодноразово наголошувало на необхідності саме винищувачів F-16.
- Так, речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат впевнений, що багатоцільовий літак F-16 здатен докорінно змінити розклад сил і загалом хід війни. За його словами, з цим літаком ми зможемо отримати перевагу в повітрі і влучати по наземних та надводних цілях,
- Також Ігнат наголосив на тому, що разом з F-16 Україні потрібне відповідне озброєння під ці винищувачі. Зокрема радар, який супроводжуватиме кілька повітряних цілей. У такому випадку можна буде знищити кілька ворожих літаків за один раз.