Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк вранці 2 травня констатувала, що ніч минула досить важкою. За її словами, загарбники посилюють обстріли та намагаються тиснути на мирне населення. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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З чим це пов'язано

Як зазначила спікерка, за ніч зафіксовано близько 40 обстрілів у південних областях України. Зокрема, противник атакував населені пункти на Херсонщині. Внаслідок цього поранено 2 людей.

Разом з тим вона переконана, що за цим терором мирного населення ховаються поразки окупантів на полі бою.

Це пов'язано з тим, що ворог немає ніяких перемог, ніяких переконливих просувань на Сході України. Немає вздовж лінії фронту ніяких успіхів на південному напрямку. Вони не стільки б'ють у відповідь, стільки отримують завдання перемкнути увагу українського населення на біду, яка безпосередньо приходить в кожний дім,

– заявила Гуменюк.

Окрім того, речниця наголосила, що окупанти готуються до оборони лівобережжя Херсонщини. Власне, загарбники постійно облаштовують оборонні рубежі, підвищують інженерне облаштування на цих напрямках і посилюють другу і третю смугу оборони.

Масовані ракетні атаки