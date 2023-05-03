В среду, 3 мая, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин записал обращение, в нем рассказал о комендантском часе, который начнется через несколько дней. Важно, продлится в целом он 58 часов.

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Кто и при каких обстоятельствах сможет выходить из дома

Со слов чиновника понятно, что такое решение было принято для проведения мероприятий и "шагов по безопасности" всеми соответствующими органами.

Не дадим никакого шанса предателям и нелюдям творить беспредел на нашей земле. Поэтому для содействия беспрепятственной работе правоохранительных органов вводим круглосуточный комендантский час, который продлится с 20:00, 5 мая до 06:00, 8 мая,

– объяснил он.

Кроме того, Прокудин констатировал, что находиться в городе будет запрещено. Также будут введены ограничения на въезд и выезд из населенного пункта, поэтому стоит позаботиться о запасах продуктов, медикаментов и других вещей.

Херсонцам стоит готовить к длительному комендантскому часу: обращение Прокудина

В то же время глава области констатировал, если кому-то нужно будет прогуляться возле дома или, скажем, выйти в магазин за продуктами на непродолжительное время, то никакие меры к этому человеку не будут применены (при наличии документов).

Но все же попрошу в течение этих дней максимально оставаться дома,

– подчеркнул чиновник.

Обратите внимание! Коммунальщики, врачи и правоохранители, несмотря на комендантский час, будут работать в штатном режиме (по согласованному списку). Будет возможность обратиться к ним за помощью.

Комендантский час по Украине

Отметим, что соответствующие ограничения с 5 мая будут касаться только Херсона. Вместе с тем комендантский час в других городах и регионах не будет меняться.

Следовательно, ограничения по-прежнему будут действовать: