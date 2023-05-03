У середу, 3 травня, глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін записав звернення, у якому розповів про комендантську годину, яка розпочнеться за декілька днів. Важливо, триватиме загалом вона 58 годин.
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Хто та за яких обставин зможе виходити з дому
Зі слів посадовця зрозуміло, що таке рішення було ухвалено задля проведення "безпекових кроків" та заходів усіма відповідними органами.
Не дамо жодного шансу зрадникам і нелюдам творити безчинство на нашій землі. Тож для сприяння безперешкодної роботи правоохоронних органів запроваджуємо цілодобову комендантську годину, яка триватиме з 20:00, 5 травня до 06:00, 8 травня,
– пояснив він.
Окрім того, Прокудін констатував, що перебувати в місті у цей час буде заборонено. Також будуть введені обмеження на в'їзд та виїзд з населеного пункту, тому варто завчасно подбати про запаси продуктів, медикаментів та інших речей.
Херсонцям варто готувати до тривалої комендантської години: звернення Прокудіна
Водночас очільник області констатував, якщо комусь потрібно буде прогулятися біля будинку чи, скажімо, вийти в магазин по продукти на нетривалий час, то ніяких заходів до цієї людини не буде застосовано (за наявності документів).
Але все ж попрошу протягом цих днів максимально залишатись вдома,
– наголосив чиновник.
Комендантська година по Україні
Зазначимо, що відповідні обмеження з 5 травня стосуватимуться лише Херсона. Разом з тим комендантська година в інших містах та регіонах не змінюватиметься.
Отже, обмеження, як і раніше, діятимуть:
- місто Київ та область – з 00:00 до 5:00;
- Вінницька область – з 00:00 до 5:00;
- Волинська область – з 00:00 до 5:00;
- Дніпропетровська область – з 00:00 до 5:00 (за винятком деяких регіонів);
- Донецька область – з 21:00 до 5:00;
- Житомирська область – з 00:00 до 5:00;
- Запорізька область – з 23:00 до 5:00;
- Івано-Франківська область – з 00:00 до 5:00;
- Кіровоградська область – з 23:00 до 5:00;
- Луганська область – з 21:00 до 5:00;
- Львівська область – з 00:00 до 5:00;
- Миколаївська область – з 00 до 05:00, окрім Очаківської міської територіальної громади, там – з 23:00 до 05:00;
- Одеська область – з 00:00 до 5:00;
- Полтавська область – 00:00 до 4:00;
- Рівненська область – з 00:00 до 5:00;
- Сумська область – з 23:00 до 4:00;
- Тернопільська область – з 00:00 по 04:00;
- Харківська область – з 23:00 до 5:00;
- Хмельницька область – з 00:00 до 5:00;
- Черкаська область – з 00:00 до 4:00;
- Чернівецька область – з 00:00 до 4:00;
- Чернігівська область – з 00:00 по 4:00.