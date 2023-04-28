Это 24 Каналу сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он рассказал, что террористы на временно оккупированной территории Херсонской области перемещают технику и штабы в надежде спастись от очередного "хлопка".
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По словам депутата, в Скадовском районе Херсона, где раньше была сконцентрирована военная техника, недавно украинские силы обороны мощно уничтожили группировку врага.
Единственное место окупантов, где они располагают свои склады – это ближе к Геническу, ближе к административной границе с Крымом,
– добавил говорящий.
Россияне прячут технику
Хлань рассказал, что россияне ночью определенную часть техники подтягивают к побережью Днепра, но пытаются прятать ее в посадках, маскируют и урывают.
Также террористы стараются не скапливаться в одном месте, постоянно рассредоточиваются. Однако помогает это им мало, ведь недавно в Олешках была уничтожена арта, постоянно обстреливавшая город Херсон и правобережную часть Херсонщины.
Если говорить об обстрелах Берислава и Казацкого, именно в Новой Каховке оккупанты пытаются в промышленных частях располагать свою артиллерию, но там мы видим периодическое смещение группировок врага.
– заметил Хлань.
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Врагу на левом берегу Херсона неспокойно
- Американские аналитики пропустили, что ВСУ могли зайти на левый берег Херсона. В ОК "Юг" рассказали, что там идет зачистка в контрбатарейном режиме, однако это не обязательно воспринимать как заход украинских частей на левый берег.
- По левобережью работает разведка, заходит на 10 – 30 километров и корректирует огонь батареи, объяснили военные.
- Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что оккупанты в определенных общинах ослабили свои позиции, но следует быть осторожными с выводами, ведь так они могут готовить засады для наших военных.