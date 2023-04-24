Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что за последние 3 дня потери россиян на Юге значительно выросли. Об этом пишет 24 Канал.

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Последние 3 дня ВСУ наносят мощные удары по россиянам на Юге

Гуменюк рассказала, что сейчас украинские защитники подчищают левый берег от российских захватчиков. Последние дни результаты работы "очень мощные".

Буквально 3 последних дня у нас достаточно мощные результаты нашей боевой работы,

– сказала она.

По ее словам, за сутки на Южном направлении удается уничтожать от 13 до 20 единиц техники. В частности, хорошо удается попадать и уничтожать:

артиллерийские установки,

танки,

автобронетехнику,

средства ПВО врага.

Продолжается зачистка передовой

Наталья Гуменюк уточнила, что сейчас продолжается работа по зачистке передовой полосы левого берега Днепра. Она подчеркнула, что операция очень мощная, однако пока это контрбатарейный режим борьбы. Также она снова попросила дать военным возможность выполнять свою работу тихо.

Если верить в нас и дать нам возможность поработать в тишине, мы обязательно сделаем хорошие новости,

– подчеркнула Гуменюк.

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