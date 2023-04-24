Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що за останні 3 дні втрати росіян на Півдні значно зросли. Про це пише 24 Канал.
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Останні 3 дні ЗСУ завдають потужних ударів по росіянах на Півдні
Гуменюк розповіла, що зараз українські захисники підчищають лівий берег від російських загарбників. Останні дні результати роботи "дуже потужні".
Буквально 3 останні доби у нас досить потужні результати нашої бойовий роботи,
– сказала вона.
За її словами, за добу на Південному напрямку вдається знищувати від 13 до 20 одиниць техніки. Зокрема добре вдається влучати та нищити:
- артилерійські установки,
- танки,
- автобронетехніку,
- засоби ППО ворога.
Триває зачищення передової
Наталія Гуменюк уточнила, що зараз триває робота по зачищенню передової смуги лівого берега Дніпра. Вона підкреслила, що операція дуже потужна, проте поки що це контрбатарейний режим боротьби. Також вона вкотре попросила дати військовим змогу виконувати свою роботу тихо.
Якщо вірити в нас і дати нам можливість попрацювати в тиші, ми обов'язково зробимо добрі новини,
– наголосила Гуменюк.
Через висновки деяких аналітиків росіяни активніше атакують Херсон
- Низка аналітиків прийшли до висновку, що ЗСУ вже буцімто на лівому березі Дніпра. Наталія Гуменюк наголосила, що варто довіряти достовірним джерелам інформації та розуміти, що таке висновки аналітиків, і що таке звіт про проведену бойову роботу. Вона вкотре нагадала, що умови військової операції вимагають тиші, допоки ситуація не буде достатньо безпечною для наших військових.
- Також Гуменюк додала, що ворог реагує на такі інформаційні вкиди. Зокрема через такі повідомлення росіяни суттєво посилили атаки по протилежному берегу, саме тому останні обстріли по Херсонському району такі потужні.
- Тим часом заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський підкреслив, що ЗСУ щодня працюють над ураженням ворога на лівому березі Дніпра. Він теж сказав, що зараз нашим захисникам дуже необхідна інформаційна тиша, адже інформація в умовах війни – це зброя, яка може вбивати.