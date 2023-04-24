Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, контрнаступ українських захисників відбудеться у будь-якому випадку.

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Повідомлення ISW спричинило обстріл Херсона

Гетьман підкреслив, що речниця ОК "Південь" просила не коментувати дані Інституту вивчення війни. Він наголосив, що аналітики аналізували дані від російських "воєнкорів", які поширюють пропаганду.

Це призвело до потужного артилерійського обстрілу Херсона з боку ворога. У такий спосіб росіяни намагалися зупинити чи відповісти на наш наступ. Чи була висадка наших військ – нема офіційної інформації. В будь-якому випадку це відбудеться, ми маємо звільняти наші території. Але це така собі послуга від партнерів,

– наголосив він.

Майор запасу ЗСУ впевнений, що вже відбулись розмови військово-політичного командування України з ISW з проханням обмежити певну інформацію, яка заважає наступу українських бійців.

Гетьман про інформацію від ISW: дивіться відео

ЗСУ зможуть звільнити лівий берег

Як зазначив Олексій Гетьман, щоб звільнити лівий берег Херсонської області, ЗСУ мають побудувати плацдарм для того, щоб розширювати наступ. Останнім часом Україна отримала зокрема техніку, яка може будувати понтонне переплавлення.

"Ми можемо побудувати понтонне переплавлення, перевезти на лівий берег достатню кількість військовослужбовців, сил та засобів, щоб там зробити плацдарм, утримати його та потім з нього розвивати наступальні дії", – пояснив майор у запасі.

Військовий експерт вважає, що ЗСУ мають достатньо засобів для цього, але усе буде залежати від рішень Генштабу. Він переконаний, що наш контрнаступ розпочнеться неочікувано для росіян.

Заява ISW про ЗСУ на лівому березі Херсонщини