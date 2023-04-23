Для цього ворог застосував груповий авіаналіт, використавши 4 Су-35. Внаслідок атаки руйнувань зазнали приватні будинки, жертв немає.
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Яка ситуація на Херсонщині
За добу по акваторії Дніпро-Бузького лиману та щонайменше 5 населених пунктах Херсонського й Береславського районів зафіксували 56 ворожих обстрілів. У Херсоні поранення отримала 1 цивільна людина.
Один мешканець області підірвався на узбіччі дороги між населеними пунктами на невідомому вибуховому пристрої. Ще 2 цивільних в Снігурівці, на Миколаївщині, отримали поранення при підриві на мінно-вибуховому пристрої.
Успіхи Сил оборони на Півдні
В ОК "Південь" зазначають, що минулої доби наша авіація завдала удару по зосередженню живої сили та техніки противника в Скадовському районі. Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи знищили:
- 13 окупантів,
- 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет"
- антидронову рушницю,
- 2 танки Т-62/72,
- 2 артилерійські установки,
- міномет,
- автівку,
- спостережний пункт,
- польовий пункт боєпостачання.
Станом на 23 квітня вороже корабельне угруповання в Чорному морі складається з 10 кораблів, серед яких: 1 великий десантний корабель і 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами".
В ISW зазначають, що ЗСУ зайняли лівий берег Дніпра
- Інститут вивчення війни опублікував щоденний звіт, у якому зазначив, що Сили оборони зайняли позиції на лівому березі Херсонщини.
- Аналітики зауважують, що російські "воєнкори" надали географічні дані, які підтверджують, що "українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок і просунулися до Північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на Захід від Дачі".
- Однак речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк закликала українців набратись терпіння щодо добрих новин з лівого берега Дніпра на Херсонщині.
- "Дуже складна робота триває, коли треба осягнути таку перешкоду, як Дніпро, коли лінія фронту проходить такою широкою, потужною річкою. Умови військової операції вимагають інформаційної тиші доти, поки це не буде безпечно для наших військових", – наголосила Наталія Гуменюк.