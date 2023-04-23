Для этого враг применил групповой авианалет, использовав 4 Су-35. В результате атаки разрушениям подверглись частные дома, жертв нет.

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Какая ситуация в Херсонской области

За сутки по акватории Днепро-Бугского лимана и не менее 5 населенных пунктов Херсонского и Береславского районов зафиксировали 56 вражеских обстрелов. В Херсоне ранения получил 1 гражданский человек.

Один житель области взорвался на обочине дороги между населенными пунктами на неизвестном взрывном устройстве. Еще 2 гражданских в Снигиревке, на Николаевщине, получили ранения при подрыве на минно-взрывном устройстве.

Успехи Сил обороны на Юге

В ОК "Юг" отмечают, что за прошедшие сутки наша авиация нанесла удар по сосредоточению живой силы и техники противника в Скадовском районе. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили:

13 окупантов,

2 дрона-камикадзе типа "Ланцет"

антидроновое ружье,

2 танка Т-62/72,

2 артиллерийские установки,

миномет,

автомобиль,

наблюдательный пункт,

полевой пункт боеснабжения.

По состоянию на 23 апреля вражеская корабельная группировка в Черном море состоит из 10 кораблей, среди которых: 1 большой десантный корабль и 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "Калибрами".

В ISW отмечают, что ВСУ заняли левый берег Днепра