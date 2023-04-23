Таким образом, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона прокомментировала информацию ISW, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, информирует 24 Канал.

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Очень сложная работа продолжается, когда нужно постичь такое препятствие как Днепр, когда линия фронта проходит по такой широкой, мощной реке. Условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, пока это не будет безопасно для наших военных,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

И уточнила, что эта рекомендация касается всех, "даже лучших студентов Института изучения войны".

О чем заявили в ISW

Аналитики института сообщили 23 апреля, что российские "военкоры" предоставили географические данные, подтверждающие, что украинские силы заняли позиции на Восточном берегу Херсонской области.

"Геолокационные кадры, опубликованные российским блогером 22 апреля, показывают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра севернее Олешек и продвинулись к Северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к Западу от Дачи", – говорится в отчете.

Отмечают, что кадры также указывают, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, расположенные менее чем в полукилометре на Север от геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста.

В ISW подчеркнули, что впервые признают территорию на Восточном берегу Днепра Херсонщины контролируемой Украиной.