Таким чином речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала інформацію ISW, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області, інформує 24 Канал.

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Дуже складна робота триває, коли треба осягнути таку перешкоду як Дніпро, коли лінія фронту проходить такою широкою, потужною річкою. Умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде безпечно для наші військових,

– наголосила Наталія Гуменюк.