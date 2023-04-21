В мережі з'явилися відео з тимчасово окупованої Нової Каховки, на яких чутно звуки інтенсивних пострілів та вибухів. Це в ефірі 24 Каналу прокоментував заступник Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Соболевський зауважив, що на прохання українських військових, зараз варто зберігати інформаційну тишу. Якщо ЗСУ вважатимуть доцільним, вони прокоментують цей інцидент.

Але я можу сказати, що постійно наші хлопці працюють по лівому березі в різних форматах, це не лише вогневий контроль,

– прокоментував посадовець.

Подібні дії є частиною деокупації усієї території Півдня, наголосив Соболевський. Те ж саме відбувалося і на правому березі Херсонщини до його звільнення.

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