Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявили, що російські війська на окупованій частині Херсонщини готуються до чергового "жесту доброї волі", пише 24 Канал. За її словами, росіяни ведуть активну оборонну роботу на лівому березі.

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Росіяни мінують узбережжя на Херсонщині

Зокрема, окупаційні війська намагаються замінувати все узбережжя.

Ми спостерігаємо в них активну оборонну діяльність на лівому березі. Вони зайняті і інженерним облаштуванням рубежів оборони, і намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно небезпечними. Майже все узбережжя намагаються вкрити мінами,

– сказала представниця ОК "Південь".

Також, за словами Гуменюк, росіяни спакували вкрадене майно та запаслися цивільним одягом. Саме це передувало "жесту доброї волі" росіян на правому березі Херсонщини.

"Це, як кажуть херсонці на правому березі, народна прикмета – вони готуються до чергового "жесту". Те, що вони спакували намародерене майно, повідправляли. Запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії – це свідчить про те, що вони готуються", – сказала Гуменюк.

Путін прощається з Херсонщиною

Кремлівський диктатор Владімір Путін 18 квітня приїхав на окуповані території Херсонської області. Вочевидь у своїх поїздках Путін прощається з окупованими територіями перед контрнаступом Сил оборони України.

У березні Путін відвідував Маріуполь і Крим, які керівництво України має на меті повернути. Глава ГУР МО Кирило Буданов навіть заявив, що до кінця весни українські військові зайдуть у Крим.

Раніше Наталія Гуменюк зауважувала, що "жест доброї волі" росіян спровокований бойовою роботою наших військ та інтенсивністю ведення бойових дій.

Також Генштаб ЗСУ на початку квітня інформував, що російські загарбники почали "евакуацію" населення зі Скадовського району Херсонської області. Ідентичні дії Росія проводила перед втратою контролю над Херсоном.