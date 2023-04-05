Про це в ефірі 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, на це вказують деякі деталі, але не виключено, що це пастка для ЗСУ.

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Окупанти можуть вийти з Херсонщини

Соболевський зазначив: варто дуже обережно аналізувати дії росіян, бо вони підступні та враховують, що Україна спостерігає за тим, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Тому це може бути пастка для ЗСУ.

Вони можуть готувати пастки для ЗСУ, створюючи ілюзію, що вони збираються залишати територію. Але ми бачимо певні ознаки, що дійсно можливий "жест доброї волі". Їхні військові активно скуповують цивільні речі на місцевих ринках, знову йде хвиля пограбувань та мародерства,

– пояснив він.

Заступник голови Херсонської облради звернув увагу, що те ж саме відбувалося, коли ЗСУ наступали на вже звільнену частину Херсонської області.

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Реалії життя на окупованій частині Херсонщини

Юрій Соболевський підкреслив, що ситуація в окупованій частині Херсонської області дуже складна. Регіон перебуває у стані гуманітарної кризи, людей обмежують навіть в отриманні медичної допомоги та пересуванні.

"Ворог дуже активно просуває примусову паспортизацію. Люди просто вимушені отримувати цей паспорт, тому що це вже питання виживання. Люди не хочуть жити в "русскому мірі", не хочуть цього громадянства. Але, на жаль, там створені такі умови, що деякі люди змушені це робити", – сказав посадовець.

Як діяти мешканцям окупованих територій

Заступник голови Херсонської обласної ради зауважив, що місцевим варто уникати будь-якої комунікації з російськими окупантами, наскільки це можливо.

Насправді це орда, тому можуть бути будь-які дії щодо наших людей, у тому числі – воєнні злочини проти життя людей, майнові злочини. Вони вже не відчувають себе армією, яка когось звільняє. Вони відчувають, що вони вороги,

– відзначив він.

Також Соболевський наголосив, що людям необхідно готуватися до можливих бойових дій: робити запаси їжі, питної води, підготувати аптечку та слідкувати за своїми близькими, особливо – за дітьми та пенсіонерами.

"Коли розпочнуться бойові дії, потрібно якомога менше часу перебувати на відкритому просторі. Найбільший ризик – потрапити під обстріл, отримати поранення під час проведення бойових дій", – каже посадовець.

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