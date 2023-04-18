Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявили, что российские войска на оккупированной части Херсона готовятся к очередному "жесту доброй воли", пишет 24 Канал. По ее словам, россияне ведут активную оборонительную работу на левом берегу.

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Россияне минуют побережье в Херсонской области

В частности, оккупационные войска пытаются заменить все побережье.

Мы наблюдаем у них активную оборонную деятельность на левом берегу. Они заняты и инженерным обустройством рубежей обороны, и пытаются минировать участки, которые могут быть для них десантно опасны. Почти все побережья пытаются укрыть минами,

– сказала представительница ОК "Юг".

Также, по словам Гуменюк, россияне упаковали украденное имущество и запаслись гражданской одеждой. Именно это предшествовало "жесту доброй воли" россиян на правом берегу Херсонщины.

"Это, как говорят херсонцы на правом берегу, народная примета – они готовятся к очередному "жесту". То, что они упаковали мародеренное имущество, поотправляли. Запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия – это свидетельствует о том, что они готовятся", – сказала Гуменюк.

Путин прощается с Херсонщиной

Кремлевский диктатор Владимир Путин 18 апреля приехал на оккупированные территории Херсонской области. Очевидно, в своих поездках Путин прощается с оккупированными территориями перед контрнаступлением Сил обороны Украины.

В марте Путин посещал Мариуполь и Крым, которые руководство Украины имеет целью вернуть. Глава ГУР МО Кирилл Буданов даже заявил, что до конца весны украинские военные зайдут в Крым.

Ранее Наталья Гуменюк отмечала, что "жест доброй воли" россиян спровоцирован боевой работой наших войск и интенсивностью ведения боевых действий.

Также Генштаб ВСУ в начале апреля информировал, что российские захватчики начали "эвакуацию" населения из Скадовского района Херсонской области. Идентические действия Россия проводила перед потерей контроля над Херсоном.