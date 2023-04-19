Про це 24 Каналу розповів редактор херсонського сайту "Мост" Сергій Нікітенко. Він додав, що в інших громадах Херсонщини також дуже складна ситуація.

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Цинічні заяви російських пропагандистів

Нікітенко зазначив, що Херсон обстрілювали з мінометів та артилерії.

Є інформація про безпілотники, які атакували об'єкти в місті, але наразі підтверджень немає. Дуже велика кількість снарядів прилітала по Карантинному острову – мікрорайону "Корабел",

– повідомив редактор сайту "Мост".

Вчора удару зазнав центральний ринок в Херсоні. Співрозмовник нагадав, що одночасно з цим ударом, російські пропагандисти почали писати в мережі, що в "Херсоні зараз спекотно", "всіх фашистів вб'ємо".

"Під час обстрілу ринку загинув хлопець", – додав він.

Ситуація в Херсоні та області: дивіться відео

Тренуються на живих мішенях

Окупанти продовжують обстрілювати інші населенні пункти області. Під сильними ударами ворога громади, які розташовані на високому Правому березі Дніпра – на місці впадіння річки в лиман.

Там високі кручі, і як розповідають місцеві мешканці, вночі було дуже гучно. Прилітали і "Гради", і снаряди, і міни. Громади, які вище Херсону за течією Дніпра, обстрілювали з танків, з БМП, скидали гранати з безпілотників,

– зауважив Нікітенко.

Сергій Нікітенко наголосив, що окупанти скидають гранати не на військових, а на мирних мешканців. Вони вважають, що росіяни у такий спосіб "тренуються" на живих мішенях.

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