Про це 24 Каналу розповів редактор херсонського сайту "Мост" Сергій Нікітенко. Він додав, що в інших громадах Херсонщини також дуже складна ситуація.
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Цинічні заяви російських пропагандистів
Нікітенко зазначив, що Херсон обстрілювали з мінометів та артилерії.
Є інформація про безпілотники, які атакували об'єкти в місті, але наразі підтверджень немає. Дуже велика кількість снарядів прилітала по Карантинному острову – мікрорайону "Корабел",
– повідомив редактор сайту "Мост".
Вчора удару зазнав центральний ринок в Херсоні. Співрозмовник нагадав, що одночасно з цим ударом, російські пропагандисти почали писати в мережі, що в "Херсоні зараз спекотно", "всіх фашистів вб'ємо".
"Під час обстрілу ринку загинув хлопець", – додав він.
Ситуація в Херсоні та області: дивіться відео
Тренуються на живих мішенях
Окупанти продовжують обстрілювати інші населенні пункти області. Під сильними ударами ворога громади, які розташовані на високому Правому березі Дніпра – на місці впадіння річки в лиман.
Там високі кручі, і як розповідають місцеві мешканці, вночі було дуже гучно. Прилітали і "Гради", і снаряди, і міни. Громади, які вище Херсону за течією Дніпра, обстрілювали з танків, з БМП, скидали гранати з безпілотників,
– зауважив Нікітенко.
Сергій Нікітенко наголосив, що окупанти скидають гранати не на військових, а на мирних мешканців. Вони вважають, що росіяни у такий спосіб "тренуються" на живих мішенях.
Більше про обстріли Херсонщини
- Окупанти 18 квітня обстріляли центр Херсона – район центрального ринку. Внаслідок артобстрілу постраждало 6 осіб, одна людина загинула.
- Напередодні Великодня, 15 квітня росіяни завдали удару по Таврійському мікрорайону Херсона. Артилерійські снаряди влучили по території біля освітнього закладу та обірвали життя 48-річної жінки та її 28-річної доньки. Під час обстрілу матір та донька перебували на вулиці та загинули внаслідок мінно-вибухових травм.
- Раніше російські загарбники скинули 500-кілограмову авіабомбу на школу у селі Зміївка на Херсонщині. Школа не функціонувала через обстріли окупантів, тому у момент удару школярів та вчителів у будівлі не було. Однак загинув заступник директора з господарської роботи, який отримав важкі поранення.