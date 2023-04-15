Про це в ефірі 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він додав, що люди стали заручниками власної безпечності.

Дивіться також Трагічний переддень Великодня: у Херсоні російські окупанти вбили невинну матір і її доньку

"Їм здавалося, що там потрапити під ворожі снаряди неможна, але це була хибна ілюзія, бо росіянам нічого не заважає застосовувати більш далекобійні засоби ураження", – відзначив він.

В Херсоні немає безпечних місць

Активіст наголосив, що росіяни вдарили по житловому кварталу, де немає жодних військових об'єктів. Там розташовані винятково будинки, дитячі садки та школи.

Ймовірно, вони думають, що там знаходяться ЗСУ, або якісь склади. Бо окупанти самі використовують школи на тимчасово окупованому лівому березі для розташування своїх військ. Тому вони могли порівняти свою поведінку з ЗСУ,

– припустив ймовірну тактику ворога Молчанов.

Він наголосив, що в Херсоні немає безпечних місць.

"Я б порадив триматися далі від великих об'єктів, куди можуть влучити росіяни. А з урахуванням "точності" їхньої техніки і зброї – не тільки туди, але й поруч. Утім, це не означає, що в інше місце не може прилетіти", – підкреслив активіст.