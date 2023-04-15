Об этом в эфире 24 Канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он добавил, что люди стали заложниками своей безопасности.

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"Им казалось, что там попасть под вражеские снаряды нельзя, но это была ложная иллюзия, потому что россиянам ничего не мешает применять более дальнобойные средства поражения", – отметил он.

В Херсоне нет безопасных мест

Активист подчеркнул, что россияне ударили по жилому кварталу, где нет никаких военных объектов. В этом микрорайоне находятся исключительно дома, школы и садики.

Вероятно, они думают, что там находятся ВСУ или какие-то склады. Потому что оккупанты сами используют школы на временно оккупированном левом берегу для расположения своих войск. Поэтому они могли сравнить свое поведение с ВСУ,

– предположил вероятную тактику противника Молчанов.

Он отметил, что в Херсоне нет безопасных мест.

"Я бы посоветовал держаться подальше от крупных объектов, куда могут попасть россияне. А с учетом "точности" их техники и оружия – не только туда, но и рядом. Впрочем, это не значит, что в другое место не может прилететь" , – подчеркнул активист.