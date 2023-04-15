После обеда 15 апреля россияне обстреляли из артиллерии Таврический микрорайон города. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения.

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Россияне убили двух мирных херсонок

В ОВА сообщили, что этот российский обстрел оборвал жизнь 48-летней женщины и ее 28-летней дочери. При обстреле они находились на улице и получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью и погибли на месте. По приезду скорой лишь оставалось констатировать смерть.

Отметим, что Херсонская область 15 апреля находится под обстрелами с утра. В Бериславском районе и Херсоне неоднократно раздавались взрывы. Ранее оккупанты предлагали "пасхальное перемирие", однако этот циничный обстрел в очередной раз показал, что для российских захватчиков нет ничего святого.

Перед этим оккупанты ранили полицейских

В этот же день в микрорайоне Корабел российские оккупанты атаковали сотрудников полиции в Херсонской области. С помощью дронов захватчики атаковали служебный автомобиль. Автомобиль получил механические повреждения, 3 полицейских получили ранения.

Добавим, что Херсон после освобождения находится под российскими обстрелами постоянно. В частности, только за минувшие сутки, 14 апреля, оккупанты выпустили почти 450 снарядов по Херсонской области, в результате чего получили ранения 8 человек.