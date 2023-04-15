Отмечают, что служебный автомобиль полиции попал под атаку дронов в микрорайоне Корабел. Автомобиль получил механические повреждения.

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Также россияне атаковали дронами два полицейских автомобиля в Бериславе.

В результате сброса модифицированных боеприпасов ранен один работник полиции, автомобили получили механические повреждения,

– говорится в сообщении.

Важно! За минувшие сутки оккупанты выпустили почти 450 снарядов по Херсонской области, в результате чего 8 человек получили ранения.

Полиция продолжает фиксировать произвол окупантов

За минувшие сутки захватчики нанесли очередные удары по мирным населенным пунктам Херсона. Отмечают, что в результате обстрелов за прошедшие сутки ранены в поселках: Белозерка, Веселое и Ольговка.

Враг нанес авиаудары по городу Берислав, попав в территорию фермерского хозяйства и предприятия по производству подсолнечного масла. Вокруг мест взрывов управляемых авиационных бомб повреждено по меньшей мере 47 жилых домов.

Ранее террористы обстреляли парк в Херсоне и ударили управляемыми авиабомбами по селу Змиевка Бериславского района.