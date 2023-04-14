Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, под прицельным обстрелом город Берислав.

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Владимир Молчанов сообщил, что к сожалению нельзя констатировать, что у россиян наблюдается снарядный голод. Впрочем, враг просто физически не может использовать весь имеющийся объем снарядов.

Они продолжают применять не менее 4 видов боеприпасов против преимущественно гражданского населения Правого берега. Это мины и снаряды из минометов, гранаты из дронов, авиабомбы,

– подчеркнул он.

По его мнению, авиабомбы наносят наибольшие разрушения.

Также херсонский активист констатировал, что россияне ведут охоту на большие здания, в частности, на производственные цеха и школы. оккупанты думают, что там могут размещать украинские военные базы.

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Молчанов подчеркнул, что учебные заведения вызывают у россиян интерес не просто так. Они выходят из собственной логики, потому что на Левом берегу в Олешках и Новой Каховке позанимали школы.

Что касается практики обстрелов по большим объектам, которые можно увидеть и идентифицировать легко, то у россиян есть определенные "успехи",

– объяснил он.

По его словам, яркий пример "достижения" – попадание в Бериславский элеватор. На нем взорвалась зерновая пыль, которая там накопилась во времена, когда не было вентиляции из-за отсутствия электроэнергии.

Российская пропаганда заявила, что уничтожено большое количество украинских боеприпасов.

Также враг заявил об успешной ликвидации предприятия с большими запасами отработанной трансформаторной смазки. Хотя на самом деле никакого вреда ударом по этому объекту враг не нанес.

оккупанты охотятся на украинцев

Херсонский активист объяснил, что попадание в центр города – это случайность.

Впрочем, есть места, к сожалению, где дроны охотятся за всеми, кто ходит, едет на велосипеде, на машине тем более,

– заметил он.

По его словам, таким городом является Берислав, где оккупанты охотятся даже на машины полицейских. Сами же 2,5 тысяч жителей населенного пункта живут буквально в подвалах.

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