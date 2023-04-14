Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, под прицельным обстрелом город Берислав.
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Как россиян терроризируют херсонцев
Владимир Молчанов сообщил, что к сожалению нельзя констатировать, что у россиян наблюдается снарядный голод. Впрочем, враг просто физически не может использовать весь имеющийся объем снарядов.
Они продолжают применять не менее 4 видов боеприпасов против преимущественно гражданского населения Правого берега. Это мины и снаряды из минометов, гранаты из дронов, авиабомбы,
– подчеркнул он.
По его мнению, авиабомбы наносят наибольшие разрушения.
Также херсонский активист констатировал, что россияне ведут охоту на большие здания, в частности, на производственные цеха и школы. оккупанты думают, что там могут размещать украинские военные базы.
Россияне врут об успехах на Херсонщине
Молчанов подчеркнул, что учебные заведения вызывают у россиян интерес не просто так. Они выходят из собственной логики, потому что на Левом берегу в Олешках и Новой Каховке позанимали школы.
Что касается практики обстрелов по большим объектам, которые можно увидеть и идентифицировать легко, то у россиян есть определенные "успехи",
– объяснил он.
По его словам, яркий пример "достижения" – попадание в Бериславский элеватор. На нем взорвалась зерновая пыль, которая там накопилась во времена, когда не было вентиляции из-за отсутствия электроэнергии.
Российская пропаганда заявила, что уничтожено большое количество украинских боеприпасов.
Также враг заявил об успешной ликвидации предприятия с большими запасами отработанной трансформаторной смазки. Хотя на самом деле никакого вреда ударом по этому объекту враг не нанес.
оккупанты охотятся на украинцев
Херсонский активист объяснил, что попадание в центр города – это случайность.
Впрочем, есть места, к сожалению, где дроны охотятся за всеми, кто ходит, едет на велосипеде, на машине тем более,
– заметил он.
По его словам, таким городом является Берислав, где оккупанты охотятся даже на машины полицейских. Сами же 2,5 тысяч жителей населенного пункта живут буквально в подвалах.
Россияне терроризируют Херсонщину: последние новости
- Оккупанты 13 апреля попали в парк в Днепровском районе Херсона. В результате погиб гражданский мужчина.
- В Херсонской области россияне сбросили разрывную гранату на лодку, в котором находились молодой человек. Инцидент произошел 10 апреля в Бериславском районе.
- Россияне наносят удары по заминированных землях в Херсонской области. Они делают это намеренно, по словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, чтобы на этих территориях продолжилась детонация.