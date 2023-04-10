10 апреля 20-летние парень и девушка пытались выйти на лодке в залив в одном из населенных пунктов Бериславской общины. Однако их атаковали находившиеся на левом берегу россияне.

Смотрите также "Врачи делают все возможное": в каком состоянии мать и дети из Станислава, в дом которых попал снаряд

Оккупанты сбросили гранату с дрона

Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил, что россияне атаковали лодку сразу, когда заметили пару.

В одном из населенных пунктов Бериславской общины 20-летний парень и 20-летняя девушка, пренебрегая ограничениями выхода маломерных плавсредств, введенными в рамках военного положения, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, попытались выйти на лодке в залив. Лодка немедленно была атакована россиянами,

– Александр Прокудин.

Российские террористы сбросили на людей из беспилотника разрывную гранату. В результате парень и девушка получили тяжелые ранения. Украинские военные немедленно эвакуировали их в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

В ОВА напомнили об ограничениях на использование плавсредств

Прокудин в очередной раз напомнил жителям Херсонской области, что в регионе действуют ограничения использования водного транспорта и любых плавсредств. В первую очередь, это направлено на сохранение гражданских жизней, ведь на левом берегу до сих пор находятся оккупанты, от которых можно ожидать чего угодно.

Не пренебрегайте режимными правилами военного положения, не подвергайте опасности ни себя, ни тех, кто будет спасать вас,

– сказал он.

Отметим, что около 20.08 в Херсонской области объявляли воздушную тревогу. Она продолжалась около получаса. Тогда в Бериславском районе раздавались взрывы, однако неизвестно, связаны ли они с этим случаем.