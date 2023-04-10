10 квітня 20-річні хлопець та дівчина намагались вийти на човні в затоку в одному з населених пунктів Бериславської громади. Проте їх атакували росіяни, які перебували на лівому березі.

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Окупанти скинули гранату з дрона

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що росіяни атакували човен одразу, коли помітили пару.

В одному з населених пунктів Бериславської громади 20-річний хлопець та 20-річна дівчина, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку. Човен негайно був атакований росіянами,

– написав Олександр Прокудін.

Російські терористи скинули на людей з безпілотника розривну гранату. Внаслідок цього хлопець та дівчина зазнали важких поранень. Українські військові негайно евакуювали їх до лікарні, де їм надають медичну допомогу.

В ОВА нагадали про обмеження на використання плавзасобів

Прокудін вкотре нагадав жителям Херсонської області, що в регіоні діють обмеження щодо використання водного транспорту і будь-яких плавзасобів. В першу чергу, це спрямовано на збереження життів цивільних, адже на лівому березі досі перебувають окупанти, від яких можна очікувати чого завгодно.

Не нехтуйте режимними правилами воєнного стану, не наражайте на небезпеку ані себе, ані тих, хто рятуватиме вас,

– сказав він.

Зазначимо, що близько 20:08 у Херсонській області оголошували повітряну тривогу. Вона тривала близько пів години. Тоді у Бериславському районі лунали вибухи, проте невідомо, чи пов'язані вони з цим випадком.