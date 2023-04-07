Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі 24 Каналу повідомив, що лікарі зараз роблять усе можливе, щоб врятувати життя постраждалих.

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Потерпілих будуть евакуйовувати

Соболевський розповів, що лікарі зараз роблять усе можливе, аби врятувати життя потерпілих. Згодом будуть розв'язувати питання щодо медичної евакуації постраждалих.

Зараз лікарі роблять все, щоб врятувати їхні життя. Будемо сподіватися, що все буде добре. Після стабілізації стану будемо розв'язувати питання їхньої медичної евакуації, щоб вони закінчували лікування у більш безпечному регіоні,

– зазначив він.

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