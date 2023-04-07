Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире 24 Канала сообщил, что врачи сейчас делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшим.

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Пострадавших будут эвакуировать

Соболевский рассказал, что врачи сейчас делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшим. Впоследствии будут решать вопросы относительно медицинской эвакуации пострадавших.

Сейчас врачи делают все, чтобы спасти их жизнь. Будем надеяться, что все будет хорошо. После стабилизации состояния будем решать вопросы их медицинской эвакуации, чтобы они заканчивали лечение в более безопасном регионе,

– отметил он.

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