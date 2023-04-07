После того, как снаряд попал в жилой дом, он проломил крышу и сдетонировал. Ранения получили три человека – 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик.
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Девочка получила тяжелые ранения
Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне. Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести.
Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют.
Инна Холодняк, директор Херсонской детской областной больницы рассказала, что пострадавшая женщина имеет черепно-мозговую травму и контузию.
По ее словам, у мальчика 3 лет закрытая черепно-мозговая травма, множественные ранения лица, туловища, травма бедра.
Что касается девочки, она получила тяжелую минно-взрывную травму, множественные ранения туловища, лица, верхних и нижних конечностей, рваную рану плеча и бедра.
Татьяна, женщина, пострадавшая в результате прилета, рассказала детали взрыва. Она отметила, что слышала два прилета, хотя говорят о трех.
Татьяна добавила, что в доме от прилета упал потолок. Большая часть потолка обрушилась на детей. На помощь пришел супруг, который вытаскивал семью из-под завалов, а также соседка, которая сразу вызвала помощь.
Россияне обстреляли больницу в Херсоне
- Террористические войска России постоянно обстреливают Херсонскую область, в том числе областной центр. В частности, 3 апреля они ударили вблизи больницы в Херсоне.
- Атака произошла после обеда. К моменту обстрела в больнице было более двухсот пациентов. К счастью, прямого попадания в здание, где находились люди, не было. Поэтому пострадавших в результате вражеской атаки нет.
- Российские военные терроризируют население Херсонской области. Так, 31 марта оккупанты обстреляли лодку с людьми.
- Мирные жители пытались добраться до Херсона, переплывая по Днепру. В Херсонской ОВА сообщили, что в результате вражеских обстрелов ранения получили два человека. Они плыли с дач на левом берегу Херсона.
- 30 марта российская армия нанесла авиаудар по селу Львов Херсонской области. Из-за обстрела разрушений подверглись более десятка частных подворий.