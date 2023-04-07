После того, как снаряд попал в жилой дом, он проломил крышу и сдетонировал. Ранения получили три человека – 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик.

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Девочка получила тяжелые ранения

Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне. Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести.

Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют.

Инна Холодняк, директор Херсонской детской областной больницы рассказала, что пострадавшая женщина имеет черепно-мозговую травму и контузию.

По ее словам, у мальчика 3 лет закрытая черепно-мозговая травма, множественные ранения лица, туловища, травма бедра.

Что касается девочки, она получила тяжелую минно-взрывную травму, множественные ранения туловища, лица, верхних и нижних конечностей, рваную рану плеча и бедра.

Татьяна, женщина, пострадавшая в результате прилета, рассказала детали взрыва. Она отметила, что слышала два прилета, хотя говорят о трех.

Татьяна добавила, что в доме от прилета упал потолок. Большая часть потолка обрушилась на детей. На помощь пришел супруг, который вытаскивал семью из-под завалов, а также соседка, которая сразу вызвала помощь.

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