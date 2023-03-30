Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, он опубликовал видео, где видны масштабы разрушений.
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"Деревня Львова Бериславского района. Вот такая воронка осталась после авиаудара армии России", – отметил Прокудин.
По словам главы ОВА, изуродовано около десятка частных подворий.
"Прицельный удар управляемыми авиабомбами направлен сугубо по мирным жителям села. К счастью, пострадавших нет", – отметил Прокудин.
Оккупанты терроризируют население Херсонской области
- Ситуация на Юге остается сложной. Несмотря на достаточно высокую результативность боевой работы, контрбатарейное противодействие наших воинов враг продолжает обстреливать Правобережье.
- Ранее кафиры применяли наземное вооружение, сейчас начали применять управляемые авиационные бомбы.
- Захватчики обстреливают Правобережье именно в целях терроризма мирного населения. Так, 29 марта россияне атаковали хлебозавод и молокозавод. Был ранен гражданский.
- Также во время вражеских обстрелов одного из населенных пунктов у берега Днепра погиб человек.