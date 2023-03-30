Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, він опубілкував відео, де видно масштаби руйнувань.

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"Село Львове Бериславського району. Ось така вирва лишилася після авіаудару армії Росії", – зазначив Прокудін.

Зі слів голови ОВА, руйнувань зазнали понад десяток приватних обійсть.

"Прицільний удар керованими авіабомбами спрямовано суто по мирних мешканцях села. На щастя, постраждалих немає", – зазначив Прокудін.

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