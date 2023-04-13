В это время мужчина находился в одном из херсонских парков.

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Враг обстрелял Херсон из артиллерии

Из-за коварного обстрела россиян мужчина скончался на месте. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

Кроме этого, вражеская авиация 13 апреля ударила по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы.

К сожалению, из-за атаки оккупантов погиб 62-летний завхоз, который находился в образовательном учреждении. Еще один 55-летний мужчина получил ранения. Он работал в школе сторожем.



Враг попал в школу в Бериславском районе / Фото Офиса генпрокурора