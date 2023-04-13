У цей час чоловік перебував в одному з херсонських парків.

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Ворог обстріляв Херсон з артилерії

Через підступний обстріл росіян чоловік помер на місці. Він отримав травми несумісні з життям.

Росіяни обстріляли парк у Херсоні / Увага: відео містить чутливий контент (18+)

Крім цього, ворожа авіація 13 квітня вдарила по селу Зміївка Бериславського району. Керованими авіабомбами росіяни поцілили в будівлю місцевої школи.

На жаль, через атаку окупантів загинув 62-річний завгосп, який знаходився в освітньому закладі. Ще один чоловік 55-річний чоловік отримав поранення. Він працював у школі сторожем.



Ворог поцілив у школу в Бериславському районі / Фото Офісу генпрокурора

За фактом підступних обстрілів розпочато розслідування

Херсонська та Бериславська окружні прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (частини 1, 2 статті 438 Кримінального Кодексу України).

За даними слідства, 13 квітня армія окупантів вчергове здійснила обстріли житлових кварталів обласного центру та населених пунктів регіону. Щонайменше двоє цивільних отримали поранення й були госпіталізовані.