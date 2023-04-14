Один из основателей "Желтой ленты" – движения сопротивления оккупации – в интервью 24 Канала рассказал об бесстрашии украинцев, которые в первые недели полномасштабной войны засвидетельствовали свое свободолюбие. С его слов понятно, что захватчики зря надеялись на "гостеприимство".

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Люди искали возможности для сопротивления

Как отметил спикер, жители таких городов как Херсон, Новая Каховка и Мелитополь останавливали технику противника голыми руками и, таким образом, не соглашаюсь с оккупацией. Это видели не только украинцы на свободных территориях, но и, очевидно, многие – в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

У них не было оружия, но они блокировали города и дороги, не давали россиянам продвигаться. Эта тотальная информационная кампания о сопротивлении – рецепты коктейлей молотовая в телеграм-каналах и фото уязвимых мест в танке, куда нужно бросать, как выглядит российская техника. Я помню, как эта информация распространялась повсюду с середины марта,

– сказал он.

Кроме того, один из основателей "Желтой ленты" отметил, что истории о том, как женщина сбивает банками огурцов дроны, или, к примеру, как мужчина переносит мины, способствовали укреплению боевого духа.

Донбасс также за Украину

Собственно, в первые недели широкомасштабной войны начало формироваться движение "Желтая лента". Тогда его лидеры неоднократно получали сообщения от людей, в частности, из Луганска, которые спрашивали, как приобщаться к акциям или, например, где брать плакаты.

Они (украинцы на ВОТ – 24 Канал) говорили, что активистов уже десятки и нужно создавать координацию. Я со своим коллегой не думала, что будем масштабироваться за пределы Херсона. Когда мы увидели бешеный спрос от Донецка до Ялты, поняли, что нужно развивать это как можно скорее и давать людям возможность иметь собственный протест.

– сказал спикер в интервью.

Проблемы уже освобожденного Херсона