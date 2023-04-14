Один из основателей "Желтой ленты" – движения сопротивления оккупации – в интервью 24 Канала рассказал об бесстрашии украинцев, которые в первые недели полномасштабной войны засвидетельствовали свое свободолюбие. С его слов понятно, что захватчики зря надеялись на "гостеприимство".
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Люди искали возможности для сопротивления
Как отметил спикер, жители таких городов как Херсон, Новая Каховка и Мелитополь останавливали технику противника голыми руками и, таким образом, не соглашаюсь с оккупацией. Это видели не только украинцы на свободных территориях, но и, очевидно, многие – в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
У них не было оружия, но они блокировали города и дороги, не давали россиянам продвигаться. Эта тотальная информационная кампания о сопротивлении – рецепты коктейлей молотовая в телеграм-каналах и фото уязвимых мест в танке, куда нужно бросать, как выглядит российская техника. Я помню, как эта информация распространялась повсюду с середины марта,
– сказал он.
Кроме того, один из основателей "Желтой ленты" отметил, что истории о том, как женщина сбивает банками огурцов дроны, или, к примеру, как мужчина переносит мины, способствовали укреплению боевого духа.
Донбасс также за Украину
Собственно, в первые недели широкомасштабной войны начало формироваться движение "Желтая лента". Тогда его лидеры неоднократно получали сообщения от людей, в частности, из Луганска, которые спрашивали, как приобщаться к акциям или, например, где брать плакаты.
Они (украинцы на ВОТ – 24 Канал) говорили, что активистов уже десятки и нужно создавать координацию. Я со своим коллегой не думала, что будем масштабироваться за пределы Херсона. Когда мы увидели бешеный спрос от Донецка до Ялты, поняли, что нужно развивать это как можно скорее и давать людям возможность иметь собственный протест.
– сказал спикер в интервью.
Проблемы уже освобожденного Херсона
- Вспомним только напоследок к этой теме, что процесс деоккупации территорий после выдворения оттуда врага не происходит быстро. Не так давно заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказывал, какие проблемы возникли перед жителями Херсонщины от оккупантов после почти полугода после возобновления ВСУ контроля над частью региона.
- По словам чиновника, многие фермерские ячейки в Херсонской области просто-таки ограбили захватчики, а также они заминировали территории, предназначенные для ведения сельского хозяйства. Очевидно, это никак не способствует тому, что посевная сейчас будет легкой.