Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он подчеркнул, что многие фермерские хозяйства в Херсонской области были ограблены оккупантами.

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Будет трудный сезон

Соболевский отметил, что на некоторых предприятиях были уничтожены производственные линии – их вывозили на металлолом. Однако большое количество фермеров работает на разминированных территориях.

"Это будет тяжелый сезон, но он не будет провальным для фермеров", – подчеркнул он.

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Вторая угроза по безопасности

В то же время областные власти пытаются максимально им способствовать, чтобы возобновилась хозяйственная деятельность на территории Херсонщины.

"Привлекли дополнительное оборудование для разминирования. И эта работа проводится постоянно, потому что минная угроза для нас – вторая по безопасности после обстрелов», – отметил заместитель председателя Херсонского областного совета.

Оккупантов отбросят с Левого берега Днепра, уверен собеседник, и обстрелы прекратятся. А мины будут оставаться на наших территориях.

"Поэтому это одна из наших ключевых задач", – резюмировал Юрий Соболевский.

Ситуация в Херсонской области: важное

  • Россияне наносят удары по заминированных землях в Херсонской области. Они делают это намеренно, по словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, чтобы на этих территориях продолжилась детонация.
  • Также оккупанты обстреливают авиационными управляемыми бомбами объекты инфраструктуры, элеваторы.
  • Однако, несмотря на террористические действия врага и большое количество заминированных территорий, фермеры Херсонщины обещают, что в этом сезоне украинцы будут обеспечены херсонскими арбузами.
  • Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил, что в этом году было разминировано 20 гектаров земли, которые будут засеяны. Он отметил, что на 2 тысячах гектаров будет посеян именно бахча.