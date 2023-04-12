Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він наголосив, що багато фермерських господарств у Херсонській області були пограбовані окупантами.
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Буде важкий сезон
Соболевський зауважив, що на деяких підприємствах були знищені виробничі лінії – їх вивозили на металобрухт. Проте велика кількість фермерів працює на розмінованих територіях.
"Це буде важкий сезон, але він не буде провальним для фермерів", – підкреслив він.
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Друга загроза з безпеки
Водночас обласна влада намагається максимально їм сприяти, щоб відновилась господарська діяльність на території Херсонщини.
"Залучили додаткове обладнання для розмінування. І ця робота проводиться постійно, тому що мінна загроза для нас – друга з безпеки після обстрілів", – відзначив заступник голови Херсонської обласної ради.
Окупантів відкинуть с Лівого берега Дніпра, впевнений співрозмовник, і обстріли припиняться. А міни залишатимуться на наших територіях.
"Тому це одне з наших ключових завдань", – резюмував Юрій Соболевський.
Ситуація на Херсонщині: важливе
- Росіяни завдають удари по замінованих землях в Херсонській області. Вони роблять це навмисно, за словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, щоб на цих територіях продовжилась детонація.
- Також окупанти обстрілюють авіаційними керованими бомбами об'єкти інфраструктури, елеватори.
- Однак попри терористичні дії ворога та велику кількість замінованих територій, фермери Херсонщини обіцяють, що цього сезону українці будуть забезпечені херсонськими кавунами.
- Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що цього року було розміновано 20 гектарів землі, які будуть засіяні. Він зазначив, що на 2 тисячах гектарів буде посіяний саме баштан.