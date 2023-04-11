Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, раніше було 50 гектарів, які можна було засіяти на Херсонщині.

Зверніть увагу Мережа в кавунах: українці влаштували яскравий флешмоб після звільнення Херсона

Українці зможуть поласувати херсонськими кавунами

Як розповів Толоконніков, сапери розмінували ще 20 гектарів, тому цього року люди планують засіватись. Близько 40 агропідприємств займатимуться посівною.

З гарних новин – небагато, але будуть херсонські кавуни. На 2 тисячах гектарів буде посіяний баштан, це дуже символічно для нас,

– зазначив речник Херсонської ОВА.

Важливо! Херсонщина має регіональні особливості – кліматичні та ґрунтові умови є найбільш оптимальними для вирощування кавунів. Тому в області кавуни дуже великі та смачні.

Звільнення Херсона