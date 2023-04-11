Об этом сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, раньше было 50 гектаров, которые можно было засеять в Херсонской области.

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Украинцы смогут полакомиться херсонскими арбузами

Как рассказал Толоконников, саперы разминировали еще 20 гектаров, поэтому в этом году люди планируют засеваться. Около 40 агропредприятий будут заниматься посевной.

Из хороших новостей – немного, но будут херсонские арбузы. На 2 тысячах гектаров будет посеян баштан, это очень символично для нас,

– отметил представитель Херсонской ОВА.

Важно! Херсонщина имеет региональные особенности – климатические и почвенные условия наиболее оптимальны для выращивания арбузов. Поэтому в области арбузы очень большие и вкусные.

Освобождение Херсона