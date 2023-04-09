На цьому під час телемарафону наголосила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 Канал. Вона зауважила, що ворог здійснює такі удари для того, щоб на цих землях продовжилася детонація.

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Б'ють по сільськогосподарських угіддях

"Ворог-терорист вкотре довів, що в нього немає нічого святого. Адже навіть зараз, напередодні такого великого свята, продовжували обстрілювати та бомбити правий берег", – зазначила вона.

Наталія Гуменюк додала, що авіаційні керовані бомби ворог спрямував по Козацькому. Під обстріли потрапили об'єкти інфраструктури, які допомагають Херсонщині відновитися після окупації.

Мовиться про удари по елеватори, сільськогосподарські землі. Зокрема, вони б'ють по тих ділянках, які ще не встигли розмінувати. Тож, внаслідок ударів відбувається подальша детонація того, що перед відходом залишили окупанти.

Тобто це класичний приклад тероризму. Не маючи жодних військових об'єктів як ціль, вони нищать життя цивільних людей,

– підкреслила Гуменюк.

Напередодні речниця ОК "Південь" наголосила, що росіянам вкрай неспокійно на окупованій території. Вони розуміють, що вони ніде не можуть почуватися в абсолютній безпеці. І це позбавляє їх можливості базуватися на одному місці.

Окупанти змушені постійно рухатися

За словами Гуменюк, ворог на Півдні намагається маневрувати силами та засобами. Це вони роблять, адже розуміють, що втратять техніку та боєприпаси у результаті ефективної роботи ЗСУ, якщо засиджуватимуться на одному місці.

"Вони намагаються переміщувати, змінювати дислокацію підрозділів, оскільки вже переповнені лікувальні заклади пораненими, зокрема і на Херсонському напрямку, на тимчасово окупованому лівобережжі", – повідомила спікерка.

Гуменюк підкреслила, що росіяни на лівому березі Херсонської області перепрофілювали державні заклади медицини. Тепер вони виконують роль військових шпиталів.