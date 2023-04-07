Про це 24 Каналу повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що подібні панічні настрої росіян спостерігалися і перед їхнім відходом з правого берега Херсонщини.
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Гуменюк розповіла, що росіяни зараз на півдні намагаються маневрувати силами та засобами, бо розуміють, що в результаті бойової роботи української оборони вони втрачають техніку та боєприпаси.
Вони намагаються переміщувати, змінювати дислокацію підрозділів, оскільки вже переповнені лікувальні заклади пораненими, зокрема і на Херсонському напрямку, на тимчасово окупованому лівобережжі,
– повідомила спікерка.
До того ж на лівому березі Херсонщини окупанти перепрофілювали державні заклади під військові шпиталі.
Ворог боїться все більше
На лівобережжі окупанти максимально намагаються приховати свою техніку, навіть притискаючи право цивільного населення вільно пересуватися, зауважила речниця ОК "Південь". Там подовжують комендантську годину, обмежують можливості людей виходити з власних домівок.
Цю практику ворог перетягнув із собою з правого берега, коли відчував, що активність українських сил оборони підвищується,
– резюмувала Гуменюк.
Останні новини з Херсонщини
- На лівому березі Херсонщини росіяни так захопилися мародерством, що повитягували із житлових приміщень навіть лампочки та розетки. Тому для окупантів, які приїжджають туди після ротації, просто немає умов для життя.
- На тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни готуються до оборони, зводять фортифікаційні споруди. Однак Наталя Гуменюк зауважила, що подібні дії не врятують росіян від українського контрнаступу.
- Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що зараз росіяни на лівому березі активно скуповують цивільні речі на місцевих ринках і вивозять все, аби продати. Подібна ситуація спостерігалася і на правобережжі перед звільненням.