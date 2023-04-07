Про це 24 Каналу повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що подібні панічні настрої росіян спостерігалися і перед їхнім відходом з правого берега Херсонщини.

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Гуменюк розповіла, що росіяни зараз на півдні намагаються маневрувати силами та засобами, бо розуміють, що в результаті бойової роботи української оборони вони втрачають техніку та боєприпаси.

Вони намагаються переміщувати, змінювати дислокацію підрозділів, оскільки вже переповнені лікувальні заклади пораненими, зокрема і на Херсонському напрямку, на тимчасово окупованому лівобережжі,

– повідомила спікерка.

До того ж на лівому березі Херсонщини окупанти перепрофілювали державні заклади під військові шпиталі.

Ворог боїться все більше

На лівобережжі окупанти максимально намагаються приховати свою техніку, навіть притискаючи право цивільного населення вільно пересуватися, зауважила речниця ОК "Південь". Там подовжують комендантську годину, обмежують можливості людей виходити з власних домівок.

Цю практику ворог перетягнув із собою з правого берега, коли відчував, що активність українських сил оборони підвищується,

– резюмувала Гуменюк.

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