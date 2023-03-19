Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він повідомив, що Херсонська область отримала 2 механізовані комплекси розмінування "ДОК-ІНГ" MV-4 та МV-10 виробництва Хорватії.

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Комплекси пришвидшать розмінування

"Ці комплекси одні з найкращих у світі роботизованих систем для розмінування. Вони здатні здійснювати розмінування території з продуктивністю роботи до 4 000 – 5 000 метрів квадратних в день в залежності від складності виконання завдань. Функціонал цих комплексів – фантастичний, проте головна їх перевага – збереження життів саперів", – зазначив Прокудін.

Він підкреслив, що російські окупанти перетворили землі Херсонщини на рясне мінне поле. За словами Прокудіна, розмінування ведеться безперервно, але цей процес, який потребує часу і кропіткої роботи.

30% території України заміновано

Голова ДСНС України Сергій Крук у листопаді 2022 року повідомляв, що 30% території України заміновано. За його словами, площа та об'єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом

Сергій Крук зазначив, що на Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.

Розмінуванню підлягає понад 8 тисяч квадратних кілометрів. З них близько 7 тисяч квадратних кілометрів – це територія Херсонської області та до 1,5 тисяч кілометрів квадратних – Миколаївська.

На Херсонщину та Миколаївщину направлено значну кількість фахівців ДСНС із західних регіонів. Працюють інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які обстежують автодороги, взаємодіють з енергетиками, розбирають і обстежують об`єкти, які запускаються у роботу.