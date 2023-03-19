Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Он сообщил, что Херсонская область получила 2 механизированных комплекса разминирования "ДОК-ИНГ" MV-4 и МV-10 производства Хорватии.

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Комплексы ускорят разминирование

"Эти комплексы одни из лучших в мире роботизированных систем для разминирования. Они способны осуществлять разминирование территории с производительностью работы до 4 000 – 5 000 квадратных метров в день в зависимости от сложности выполнения задач. Функционал этих комплексов – фантастический, однако главное их преимущество – сохранение жизней саперов", – отметил Прокудин.

Он подчеркнул, что российские оккупанты превратили земли Херсонщины в обильное минное поле. По словам Прокудина, разминирование ведется непрерывно, но этот процесс требует времени и кропотливой работы.

30% территории Украины заминировано

Председатель ГСЧС Украины Сергей Крук в ноябре 2022 года сообщал, что 30% территории Украины заминировано. По его словам, площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом.

Сергей Крук отметил, что в Херсонской и Николаевской областях активно идет очистка деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов.

Разминированию подлежит более 8 тысяч квадратных километров. Из них около 7 тысяч квадратных километров – это территория Херсонской области и до 1,5 тысяч квадратных километров – Николаевская.

На Херсонщину и Николаевщину направлено значительное количество специалистов ГСЧС из западных регионов. Работают инженерные и аварийно-спасательные подразделения, которые обследуют автодороги, взаимодействуют с энергетиками, разбирают и обследуют запускаемые в работу объекты.