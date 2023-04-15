Зазначають, що службовий автомобіль поліції потрапив під атаку дронів у мікрорайоні Корабел. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
Дивіться також Застосовують 4 види снарядів, – херсонський активіст сказав, на що "полюють" росіяни
Також росіяни атакували дронами два поліцейських автомобілі у Бериславі.
Внаслідок скидання модифікованих боєприпасів поранено одного працівника поліції, автомобілі отримали механічні пошкодження,
– йдеться у повідомленні.
Поліція продовжує фіксувати свавілля окупантів
За минулу добу загарбники завдали чергові удари по мирним населеним пунктам Херсонщини. Зазначають, що внаслідок обстрілів минулої доби є поранені у селищах: Білозерка, Веселе та Ольгівка.
Ворог наніс авіаудари по місту Берислав, поціливши у територію фермерського господарства та підприємства з виробництва соняшникової олії. Навколо місць вибухів керованих авіаційних бомб пошкоджено щонайменше 47 житлових будинків.
Раніше терористи обстріляли парк у Херсоні та вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка Бериславського району.