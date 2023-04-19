Об этом 24 Каналу рассказал редактор херсонского сайта "Мост" Сергей Никитенко. Он добавил, что в других общинах Херсона также очень сложная ситуация.
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Цинические заявления российских пропагандистов
Никитенко отметил, что Херсон был обстрелян из минометов и артиллерии.
Есть информация о беспилотниках, которые атаковали объекты в городе, но пока подтверждений нет. Очень большое количество снарядов прилетало по Карантинному острову – микрорайону "Корабел",
– сообщил редактор сайта "Мост".
Вчера враг ударил по центральному рынку в Херсоне. Собеседник напомнил, что одновременно с этим ударом российские пропагандисты начали писать в сети, что в "Херсоне сейчас жарко", "всех фашистов убьем".
"При обстреле рынка погиб парень", – добавил он.
Ситуация в Херсоне и области: смотрите видео
Тренируются на живых мишенях
Оккупанты продолжают обстреливать другие населённые пункты области. Под сильными ударами врага общины, расположенные на высоком Правом берегу Днепра – на месте впадения реки в лиман.
Там высокие утесы, и как рассказывают местные жители, ночью было очень громко. Прилетали и "Грады", и снаряды, и мины. Общины, которые выше Херсона по течению Днепра, обстреливали из танков, с БМП, сбрасывали гранаты с беспилотников,
– заметил Никитенко.
Сергей Никитенко подчеркнул, что оккупанты сбрасывают гранаты не на военных, а на мирных жителей. Они считают, что россияне таким образом "тренируются" на живых мишенях.
Больше об обстрелах Херсонской области
- Оккупанты 18 апреля обстреляли центр Херсона – район центрального рынка. В результате артобстрела пострадали 6 человек, один человек погиб.
- В преддверии Пасхи, 15 апреля россияне нанесли удар по Таврическому микрорайону Херсона. Артиллерийские снаряды попали по территории возле образовательного учреждения и оборвали жизнь 48-летней женщины и ее 28-летней дочери. Во время обстрела мать и дочь находились на улице и погибли в результате минно-взрывных травм.
- Ранее российские захватчики сбросили 500-килограммовую авиабомбу на школу в селе Змиевка в Херсонской области. Школа не функционировала из-за обстрелов оккупантов, поэтому в момент удара школьников и учителей в здании не было. Однако погиб заместитель директора по хозяйственной работе, получивший тяжелые ранения.