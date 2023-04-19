Об этом 24 Каналу рассказал редактор херсонского сайта "Мост" Сергей Никитенко. Он добавил, что в других общинах Херсона также очень сложная ситуация.

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Цинические заявления российских пропагандистов

Никитенко отметил, что Херсон был обстрелян из минометов и артиллерии.

Есть информация о беспилотниках, которые атаковали объекты в городе, но пока подтверждений нет. Очень большое количество снарядов прилетало по Карантинному острову – микрорайону "Корабел",

– сообщил редактор сайта "Мост".

Вчера враг ударил по центральному рынку в Херсоне. Собеседник напомнил, что одновременно с этим ударом российские пропагандисты начали писать в сети, что в "Херсоне сейчас жарко", "всех фашистов убьем".

"При обстреле рынка погиб парень", – добавил он.

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Тренируются на живых мишенях

Оккупанты продолжают обстреливать другие населённые пункты области. Под сильными ударами врага общины, расположенные на высоком Правом берегу Днепра – на месте впадения реки в лиман.

Там высокие утесы, и как рассказывают местные жители, ночью было очень громко. Прилетали и "Грады", и снаряды, и мины. Общины, которые выше Херсона по течению Днепра, обстреливали из танков, с БМП, сбрасывали гранаты с беспилотников,

– заметил Никитенко.

Сергей Никитенко подчеркнул, что оккупанты сбрасывают гранаты не на военных, а на мирных жителей. Они считают, что россияне таким образом "тренируются" на живых мишенях.

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